Ла лига опубликовала календарь на новый сезон: чемпионат стартует 18 августа

Ла лига утвердила календарь на сезон-2024/25. Новый сезон стартует 18 августа и завершится 25 мая.

В первом туре чемпионата Испании «Барселона» отправится в гости к «Валенсии». «Реал» на выезде сыграет против «Майорки», а «Атлетико» встретится с «Вильярреалом».

Оставшиеся пары 1-го тура выглядят следующим образом:

«Атлетик» — «Хетафе»;

«Бетис» — «Жирона»;

«Лас-Пальмас» — «Севилья»;

«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»;

«Сельта» — «Алавес»;

«Осасуна» — «Леганес»;

«Вальядолид» — «Эспаньол» / «Реал Овьедо».

Матчи «Реала» и «Барселоны» пройдут в 11-м и 35-м турах — 27 октября и 11 мая. Дерби «Реала» с «Атлетико» запланированы на 29 сентября и 9 февраля.

Всего в 94-м розыгрыше чемпионата Испании примут участие 19 команд. «Реал Овьедо» и «Эспаньол» 23 июня проведут второй матч финала плей-офф за выход в ла лигу. Первая игра завершилась победой синих со счетом 1:0.