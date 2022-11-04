Ла лига раскритиковала Суперлигу

Ла лига выпустила видео с критикой проекта Суперлиги Европы.

«Суперлигу Европы официально представили в апреле 2021 года. Весь европейский футбол выступил против ее закрытой, эгоистичной и элитарной модели. Теперь сторонники Суперлиги пытаются переделать ее формат, говоря, что модель турнира еще не разработана, но заверяя, что ее формат будет открытым. Мы знаем, что это ложь. Они хотят представить полузакрытый турнир, похожий на тот, что был в 2019 году, когда идею уже отклонили европейские клубы и лиги. Эта модель основана на возможности подняться в высший дивизион и вылететь из него, а национальные лиги там не дают доступ на высший уровень. Напротив, они хотят сделать так, чтобы несколько привелигированных клубов всегда могли участвовать в Суперлиге, даже если они слабо выступят в национальных чемпионатах», — говорится в видеоролике.

В нем также говорится, что даже если какой-то клуб получит право играть там благодаря успеху в национальном чемпионате, этот турнир останется закрытым или полузакрытым.

«Еще мы слышали, что Суперлига провозглашает себя спасителем футбола. Фейк. Аудитория Ла Лиги среди лиц младше 24 лет выросла более чем на 22 процента за четыре сезона. А отчет международного агентства Global Web Index показывает, что по всему миру количество фанатов в возрасте от 16 до 29 лет выросло на 3,4 процента. Кроме того, согласно официально статистике тиктока, а это очень популярная у молодежи соцсеть, 60 процентов пользователей интересуются футболом. Это самый просматриваемый спортивный контент», — сообщается в видеоролике.

19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.