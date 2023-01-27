Ла лига, 19-й тур: «Жирона» проведет матч с «Барселоной», «Реал» — «Реал Сосьедад»

Матчи 19-го тура чемпионата Испании по футболу. «Реал» на своем поле примет «Реал Сосьедад» и другие игры.

«СЭ» ведет онлайн-трансляции матчей ла лиги на своем сайте. Видеотрансляции доступны на платформе Окко.