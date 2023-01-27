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Сегодня, 12:50

Ла лига, 19-й тур: «Жирона» проведет матч с «Барселоной», «Реал» — «Реал Сосьедад»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболисты «Барселоны».
Фото AFP
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Матчи 19-го тура чемпионата Испании по футболу. «Реал» на своем поле примет «Реал Сосьедад» и другие игры.

«СЭ» ведет онлайн-трансляции матчей ла лиги на своем сайте. Видеотрансляции доступны на платформе Окко.

Испания. Лига 1. 19-й тур
27 янв, 23:00. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
Эспаньол
Испания. Лига 1. 19-й тур
28 янв, 16:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
Мальорка
Испания. Лига 1. 19-й тур
28 янв, 18:15. Montilivi (Жирона)
Жирона
Барселона
Испания. Лига 1. 19-й тур
28 янв, 20:30. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Эльче
Испания. Лига 1. 19-й тур
28 янв, 23:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Бетис
Испания. Лига 1. 19-й тур
29 янв, 16:00. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
Валенсия
Испания. Лига 1. 19-й тур
29 янв, 18:15. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Атлетико
Испания. Лига 1. 19-й тур
29 янв, 20:30. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Атлетик
Испания. Лига 1. 19-й тур
29 янв, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Реал Сосьедад
Испания. Лига 1. 19-й тур
30 янв, 23:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
Райо Вальекано

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити
Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
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Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
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