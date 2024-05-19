Ла лига: расписание и результаты матчей 37-го тура чемпионата Испании

Сегодня, 12:30
В воскресенье, 19 мая состоится предпоследний 37-й тур чемпионата Испании. В этот день запланировано девять матчей. Интриги нет — мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом ла лиги. «СЭ» публикует расписание игрового дня. Время начала — московское.
20:00. «Атлетик» — «Севилья»
20:00. «Барселона» — «Райо Вальекано»
20:00. «Бетис» — «Реал Сосьедад»
20:00. «Кадис» — «Лас-Пальмас»
20:00. «Гранада» — «Сельта»
20:00. «Валенсия» — «Жирона»
20:00. «Вильярреал» — «Реал Мадрид»
20:00. «Атлетико» — «Осасуна»
20:00. «Мальорка» — «Альмерия»
Чемпионат Испании по футболу: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика