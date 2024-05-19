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Сегодня, 12:30

Ла лига: расписание и результаты матчей 37-го тура чемпионата Испании

«Вильярреал» сыграет с «Реалом» в чемпионате Испании 19 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Гави, игрок ФК «Барселона».
Фото Global Look Press
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В воскресенье, 19 мая состоится предпоследний 37-й тур чемпионата Испании. В этот день запланировано девять матчей. Интриги нет — мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом ла лиги. «СЭ» публикует расписание игрового дня. Время начала — московское.

Ла лига: расписание и результаты матчей 38-го тура

19 мая, воскресенье

20:00. «Атлетик» — «Севилья»

Испания. Ла Лига. 37-й тур
19 мая, 20:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Севилья

20:00. «Барселона» — «Райо Вальекано»

Испания. Ла Лига. 37-й тур
19 мая, 20:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Райо Вальекано

20:00. «Бетис» — «Реал Сосьедад»

Испания. Ла Лига. 37-й тур
19 мая, 20:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Реал Сосьедад

20:00. «Кадис» — «Лас-Пальмас»

Испания. Ла Лига. 37-й тур
19 мая, 20:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
Лас-Пальмас

20:00. «Гранада» — «Сельта»

Испания. Ла Лига. 37-й тур
19 мая, 20:00. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
Сельта

20:00. «Валенсия» — «Жирона»

Испания. Ла Лига. 37-й тур
19 мая, 20:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Жирона

20:00. «Вильярреал» — «Реал Мадрид»

Испания. Ла Лига. 37-й тур
19 мая, 20:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
Реал

20:00. «Атлетико» — «Осасуна»

Испания. Ла Лига. 37-й тур
19 мая, 20:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Осасуна

20:00. «Мальорка» — «Альмерия»

Испания. Ла Лига. 37-й тур
19 мая, 20:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Альмерия

Чемпионат Испании по футболу: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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