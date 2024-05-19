Ла лига: расписание и результаты матчей 37-го тура чемпионата Испании

В воскресенье, 19 мая состоится предпоследний 37-й тур чемпионата Испании. В этот день запланировано девять матчей. Интриги нет — мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом ла лиги. «СЭ» публикует расписание игрового дня. Время начала — московское.

Ла лига: расписание и результаты матчей 38-го тура

19 мая, воскресенье

20:00. «Атлетик» — «Севилья»

20:00. «Барселона» — «Райо Вальекано»

20:00. «Бетис» — «Реал Сосьедад»

20:00. «Кадис» — «Лас-Пальмас»

20:00. «Гранада» — «Сельта»

20:00. «Валенсия» — «Жирона»

20:00. «Вильярреал» — «Реал Мадрид»

20:00. «Атлетико» — «Осасуна»

20:00. «Мальорка» — «Альмерия»

Чемпионат Испании по футболу: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика