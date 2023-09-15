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Сегодня, 17:30

Ла лига: расписание и трансляции матчей чемпионата Испании 15 — 17 сентября

Матчи 5-го тура ла лиги пройдут с 15 по 17 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Барселона».
Фото Reuters
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Матчи пятого тура чемпионата Испании по футболу сезона 2023 / 2024 пройдут с 15 по 18 сентября. «СЭ» публикует расписание игр ла лиги. Время начала — московское.

Видеотрансляции матчей ла лиги можно смотреть в прямом эфире на платформе «Окко спорт».

После четырех туров чемпионата Испании лидирует «Реал», который одержал 4 победы и набрал 12 очков.

Расписание и трансляции матчей 5 тура ла лиги:

15 сентября, пятница

«Райо Вальекано» — «Алавес» — время начала матча — 22:00

16 сентября, суббота

«Атлетик» — «Кадис» — время начала матча — 15:00

«Валенсия» — «Атлетико» — время начала матча — 17:15

«Сельта» — «Мальорка» — время начала матча — 19:30

«Барселона» — «Бетис» — время начала матча — 22:00

17 сентября, воскресенье

«Хетафе» — «Осасуна» — время начала матча — 15:00

«Вильярреал» — «Альмерия» — время начала матча — 17:15

«Севилья» — «Лас-Пальмас» — время начала матча — 19:30

«Реал» — «Реал Сосьедад» — время начала матча — 22:00

18 сентября, понедельник

«Гранада» — «Жирона» — время начала матча — 22:00

Чемпионат Испании по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте «СЭ».

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
4
 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
5
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
6
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
7
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
8
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
9
 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.09 20:30
Кадис – Вильярреал
 3 : 1
1.09 23:00
Альмерия – Сельта
 2 : 3
2.09 15:00
Р. Сосьедад – Гранада
 5 : 3
2.09 17:15
Реал – Хетафе
 2 : 1
2.09 19:30
Алавес – Валенсия
 1 : 0
2.09 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 1 : 0
3.09 15:00
Жирона – Лас-Пальмас
 1 : 0
3.09 17:15
Мальорка – Атлетик
 0 : 0
3.09 22:00
Осасуна – Барселона
 1 : 2
23.12 18:15
Атлетико – Севилья
 - : -
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