Матчи 5-го тура ла лиги пройдут с 15 по 17 сентября

Матчи пятого тура чемпионата Испании по футболу сезона 2023 / 2024 пройдут с 15 по 18 сентября. «СЭ» публикует расписание игр ла лиги. Время начала — московское.

Видеотрансляции матчей ла лиги можно смотреть в прямом эфире на платформе «Окко спорт».

После четырех туров чемпионата Испании лидирует «Реал», который одержал 4 победы и набрал 12 очков.

Расписание и трансляции матчей 5 тура ла лиги:

15 сентября, пятница

«Райо Вальекано» — «Алавес» — время начала матча — 22:00

16 сентября, суббота

«Атлетик» — «Кадис» — время начала матча — 15:00

«Валенсия» — «Атлетико» — время начала матча — 17:15

«Сельта» — «Мальорка» — время начала матча — 19:30

«Барселона» — «Бетис» — время начала матча — 22:00

17 сентября, воскресенье

«Хетафе» — «Осасуна» — время начала матча — 15:00

«Вильярреал» — «Альмерия» — время начала матча — 17:15

«Севилья» — «Лас-Пальмас» — время начала матча — 19:30

«Реал» — «Реал Сосьедад» — время начала матча — 22:00

18 сентября, понедельник

«Гранада» — «Жирона» — время начала матча — 22:00

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