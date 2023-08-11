Ла лига: расписание и где смотреть матчи 1 тура Испании

Матч «Альмерия» — «Райо Вальекано» откроет новый сезон чемпионата Испании по футболу

Сегодня, 11 августа, стартует сезон-2023/2024 чемпионата Испании по футболу. «СЭ» публикует расписание матчей и прямых трансляций первого тура ла лиги.

Расписание и трансляции матчей ла лиги 1 тура (время начала — мск)

20.30. «Альмерия» — «Райо Вальекано»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на Окко

22.30. «Севилья» — «Валенсия»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на Окко

12 августа, суббота

18.00. «Реал Сосьедад» — «Жирона»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на Окко

20.30. «Лас-Пальмас» — «Мальорка»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на Окко

22.30. «Атлетик» — «Реал»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на Окко

13 августа, воскресенье

18.00. «Сельта» — «Осасуна»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на Окко

20.30. «Вильярреал» — «Бетис»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на Окко

22.30. «Хетафе» — «Барселона»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на Окко

14 августа, понедельник

20.30. «Кадис» — «Алавес»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на Окко

22.30. «Атлетико» — «Гранада»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на Окко

Полный календарь чемпионата Испании и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»