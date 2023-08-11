Ла лига: расписание и где смотреть матчи 1 тура Испании

Сегодня, 12:45
Сегодня, 11 августа, стартует сезон-2023/2024 чемпионата Испании по футболу. «СЭ» публикует расписание матчей и прямых трансляций первого тура ла лиги.
20.30. «Альмерия» — «Райо Вальекано»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Окко
22.30. «Севилья» — «Валенсия»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Окко
12 августа, суббота
18.00. «Реал Сосьедад» — «Жирона»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Окко
20.30. «Лас-Пальмас» — «Мальорка»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Окко
22.30. «Атлетик» — «Реал»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Окко
13 августа, воскресенье
18.00. «Сельта» — «Осасуна»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Окко
20.30. «Вильярреал» — «Бетис»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Окко
22.30. «Хетафе» — «Барселона»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Окко
14 августа, понедельник
20.30. «Кадис» — «Алавес»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Окко
22.30. «Атлетико» — «Гранада»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Окко
Полный календарь чемпионата Испании и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»