Матч «Кадис» — «Вильярреал» откроет четвертый тур ла лиги 1 сентября в 20.30 мск

С 1 по 3 сентября пройдут матчи четвертого тура чемпионата Испании по футболу сезона 2023 / 2024. «СЭ» публикует расписание игр ла лиги. Время начала — московское.

Видеотрансляции матчей ла лиги можно смотреть в прямом эфире на платформе Окко спорт.

Расписание и трансляции матчей 4 тура ла лиги 1 — 3 сентября

1 сентября. 20:30. «Кадис» — «Вильярреал»

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1 сентября. 23:00. «Альмерия» — «Сельта»

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2 сентября. 15:00. «Реал Сосьедад» — «Гранада»

Онлайн-трансляция

2 сентября. 17:15. «Реал» — «Хетафе»

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2 сентября. 19:30. «Алавес» — «Валенсия»

Онлайн-трансляция

2 сентября. 22:00. «Бетис» — «Райо Вальекано»

Онлайн-трансляция

3 сентября. 15:00. «Жирона» — «Лас-Пальмас»

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3 сентября. 17:15. «Мальорка» — «Атлетик»

Онлайн-трансляция

3 сентября. 19:30. «Атлетико» — «Севилья»

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3 сентября. 22:00. «Осасуна» — «Барселона»

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