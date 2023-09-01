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Сегодня, 14:55

Ла лига: расписание матчей и трансляции чемпионата Испании 1 — 3 сентября

Матч «Кадис» — «Вильярреал» откроет четвертый тур ла лиги 1 сентября в 20.30 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Федерико Вальверде.
Федерико Вальверде (в центре).
Фото Reuters
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С 1 по 3 сентября пройдут матчи четвертого тура чемпионата Испании по футболу сезона 2023 / 2024. «СЭ» публикует расписание игр ла лиги. Время начала — московское.

Видеотрансляции матчей ла лиги можно смотреть в прямом эфире на платформе Окко спорт.

Расписание и трансляции матчей 4 тура ла лиги 1 — 3 сентября

1 сентября. 20:30. «Кадис» — «Вильярреал»
Онлайн-трансляция

1 сентября. 23:00. «Альмерия» — «Сельта»
Онлайн-трансляция

2 сентября. 15:00. «Реал Сосьедад» — «Гранада»
Онлайн-трансляция

2 сентября. 17:15. «Реал» — «Хетафе»
Онлайн-трансляция

2 сентября. 19:30. «Алавес» — «Валенсия»
Онлайн-трансляция

2 сентября. 22:00. «Бетис» — «Райо Вальекано»
Онлайн-трансляция

3 сентября. 15:00. «Жирона» — «Лас-Пальмас»
Онлайн-трансляция

3 сентября. 17:15. «Мальорка» — «Атлетик»
Онлайн-трансляция

3 сентября. 19:30. «Атлетико» — «Севилья»
Онлайн-трансляция

3 сентября. 22:00. «Осасуна» — «Барселона»
Онлайн-трансляция

Чемпионат Испании по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 3 3 0 0 6-1 9
2
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
3
 Жирона 3 2 1 0 6-2 7
4
 Барселона 3 2 1 0 6-3 7
5
 Атлетик 3 2 0 1 6-4 6
6
 Осасуна 3 2 0 1 4-3 6
7
 Р. Вальекано 3 2 0 1 4-7 6
8
 Валенсия 3 2 0 1 4-3 6
9
 Бетис 3 1 1 1 4-5 4
10
 Кадис 3 1 1 1 2-3 4
11
 Хетафе 3 1 1 1 1-3 4
12
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
13
 Вильярреал 3 1 0 2 5-6 3
14
 Алавес 3 1 0 2 4-5 3
15
 Гранада 3 1 0 2 4-7 3
16
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
17
 Мальорка 3 0 1 2 3-5 1
18
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
19
 Альмерия 3 0 1 2 2-6 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.09 20:30
Кадис – Вильярреал
 - : -
1.09 23:00
Альмерия – Сельта
 - : -
2.09 15:00
Р. Сосьедад – Гранада
 - : -
2.09 17:15
Реал – Хетафе
 - : -
2.09 19:30
Алавес – Валенсия
 - : -
2.09 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 - : -
3.09 15:00
Жирона – Лас-Пальмас
 - : -
3.09 17:15
Мальорка – Атлетик
 - : -
3.09 19:30
Атлетико – Севилья
 - : -
3.09 22:00
Осасуна – Барселона
 - : -
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