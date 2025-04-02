Ла лига собирается снова исключить Ольмо и Виктора из заявки «Барселоны»

Ла лига заявила о финансовых проблемах «Барселоны» из-за сделки с продажей VIP-лож на домашнем стадионе клуба.

Как сообщается на сайте лиги, новый аудитор выявил, что руководство сине-гранатовых неправомерно включило в финансовую отчетность 100 миллионов евро дохода от продажи VIP-мест, которые еще не были реализованы. По этой причине ла лига намерена снизить лимит заработной платы «Барселоны».

Кроме этого, руководство испанского чемпионата хочет ликвидировать сделку, позволяющую каталонцам зарегистрировать полузащитника Дани Ольмо и защитника Пау Виктора.

После 29 туров «Барселона» с 66 очками лидирует в турнирной таблице ла лиги, опережая идущий на второй позиции «Реал» на три балла.