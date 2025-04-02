Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

2 апреля, 17:46

Ла лига собирается снова исключить Ольмо и Виктора из заявки «Барселоны»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Ла лига заявила о финансовых проблемах «Барселоны» из-за сделки с продажей VIP-лож на домашнем стадионе клуба.

Как сообщается на сайте лиги, новый аудитор выявил, что руководство сине-гранатовых неправомерно включило в финансовую отчетность 100 миллионов евро дохода от продажи VIP-мест, которые еще не были реализованы. По этой причине ла лига намерена снизить лимит заработной платы «Барселоны».

Кроме этого, руководство испанского чемпионата хочет ликвидировать сделку, позволяющую каталонцам зарегистрировать полузащитника Дани Ольмо и защитника Пау Виктора.

После 29 туров «Барселона» с 66 очками лидирует в турнирной таблице ла лиги, опережая идущий на второй позиции «Реал» на три балла.

1
Читайте также
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительный допинг-тест
Никас Сафронов написал портрет биатлонистки Домрачевой
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя