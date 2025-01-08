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8 января, 22:56

Ла лига — о разрешении заявить Ольмо и Виктора: «Аргументы «Барселоны» нам неизвестны»

Ла лига выступила с заявлением после разрешения зарегистрировать Ольмо и Виктора
Руслан Минаев
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Ла лига выступила с заявлением после того, как Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать полузащитника Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую часть сезона.

«Решение было принято без передачи апелляции или рассмотрения обвинения в ла лиге и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Поэтому на данный момент аргументы, выдвинутые «Барселоной» и ее игроками, неизвестны.

Содержание резолюции [CSD] будет тщательно изучено с целью привлечения соответствующих средств правовой защиты, без ущерба для выражения нашего полного несогласия с ним.

В постановлении упоминается ряд мотивов, связанных с правами спортсменов на спортивную карьеру, и мы это изучим, когда дело будет передано нам», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что ла лига и RFEF отказали «Барселоне» в регистрации игроков на вторую половину сезона.

Ольмо перешел в «Барселону» в августе прошлого года и был внесен в заявку только на первую половину сезона-2024/25. В контракте игрока есть пункт, позволяющий ему бесплатно покинуть клуб, если не будет зарегистрирован в январе.

В сезоне-2024/25 26-летний Ольмо забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах во всех турнирах. У 23-летнего Виктора 2 гола и 1 результативная передача в 17 матчах.

ФК Барселона
Дани Ольмо
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