La Razon: Винисиус выступил в суде по делу о расизме и призвал продолжить расследование

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор поучаствовал в судебном заседании по делу о расизме во время матча против «Барселоны» (1:2) в октябре 2023 года, сообщает La Razon.

24-летний бразилец подтвердил, что подвергся расистским оскорблениям во время матча ла лиги и призвал продолжить расследование по делу.

В ходе расследования удалось идентифицировать трех фанатов «Барселоны», которые оскорбляли Винисиуса на стадионе. Двоих из них вызвали в суд, но они отрицают свою вину.

В текущем сезоне Винисиус провел 26 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 10 результативных передач. Он выступает за мадридцев с 2018 года.