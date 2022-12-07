«Лацио» сделал запрос по поводу нападающего «Реала» Мариано Диаса

«Лацио» проявляет интерес к нападающему «Реала» Мариано Диасу, сообщает инсайдер Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, римляне уже сделали соответствующий запрос по 29-летнему доминиканцу. Контракт форварда с мадридским клубом истекает летом 2023 года и, вероятно, он не будет продлен.

В составе мадридского клуба Диас выигрывал чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В прошедшем сезоне нападающий провел за «сливочных» 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В этом сезоне он провел 5 матчей и не забил ни одного гола.