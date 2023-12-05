Ламин Ямаль допустил, что однажды повторит успехи Лионеля Месси

Вчера вингер «Барселоны» Ламин Ямаль заявил, что может однажды повторить успех форварда Лионеля Месси.

«Месси — мой кумир. Он всегда им был и по-прежнему остается им и теперь, когда я играю за «Барселону». Он вдохновлял меня.

Другого кумира у меня никогда не было. Однажды я сфотографировался с Месси — тогда я был неизвестным. Возможно, однажды я стану как он», — сказал Ямаль Goal.com.

Ранее Ямаль получил приз The Youngest от Tuttosport. Он получил награду как самый молодой игрок, когда-либо попадавший в первую тройку финалистов при выборе лауреата Golden Boy. 16-летний футболист уступил игроку «Реала» Джуду Беллингему и занял второе место в голосовании.