Испания. Новости
1 ноября, 17:15

Ламин Ямаль объявил о расставании с Ники Николь: «Я не изменял ей, мы просто разошлись»

Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль объявил о расставании со своей девушкой, певицей Ники Николь.

18-летний испанец и 25-летняя аргентинка встречались с лета 2025 года.

«Мы больше не вместе. Это не из-за каких-то измен, я не изменял ей. Мы просто расстались, вот и все. Информация, которая сейчас появляется в прессе, не имеет ничего общего с нашими отношениями», — приводит Sport.es слова Ямаля.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ямаль изменил Николь с моделью Анной Дженьозо во время поездки в Милан.

Ламин Ямаль.У Ямаля — худший период в карьере. «Барселона» изолировала его от прессы и подозревает «Реал» в черном пиаре

  • oleg.bob

    Я думал, что у него ещё пыса не выросла...

    01.11.2025

    Ламин Ямаль
    Футбол
    ФК Барселона
