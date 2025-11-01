Ламин Ямаль объявил о расставании с Ники Николь: «Я не изменял ей, мы просто разошлись»

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль объявил о расставании со своей девушкой, певицей Ники Николь.

18-летний испанец и 25-летняя аргентинка встречались с лета 2025 года.

«Мы больше не вместе. Это не из-за каких-то измен, я не изменял ей. Мы просто расстались, вот и все. Информация, которая сейчас появляется в прессе, не имеет ничего общего с нашими отношениями», — приводит Sport.es слова Ямаля.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ямаль изменил Николь с моделью Анной Дженьозо во время поездки в Милан.