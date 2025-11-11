Ямаль пропустит матчи сборной Испании против Грузии и Турции

11 ноября, 13:14
Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль из-за повреждения не сыграет в матчах с Грузией и Турцией в квалификации чемпионата мира-2026.
«Медицинский штаб сборной Испании выражает удивление и обеспокоенность, что в 13:47 в понедельник, 10 ноября, в день начала официального тренировочного сбора с национальной сборной футболист Ламин Ямаль тем же утром прошел инвазивную радиочастотную процедуру для лечения дискомфорта в области паха.
Данная процедура была проведена без предварительного уведомления медицинского персонала национальной сборной. Подробности стали известны только из отчета, полученного вчера вечером в 22:40, в котором содержалась медицинская рекомендация об отдыхе в течение 7-10 дней», — говорится в заявлении на сайте Федерации футбола Испании.
В октябре каталонское издание Sport сообщало, что 18-летний футболист страдает пубалгией, однако позднее Ямаль назвал ложью слухи о его травме.
15 ноября сборная Испании сыграет с Грузией, а 18 ноября — с Турцией в отборочном турнире чемпионата мира-2026.
Иньес Андреста
Намечается тенденция (Мбаппе, Куртуа, теперь Ямаль)
11.11.2025
хурма(сельдерей)
Ламин Ямаль тем же утром прошел инвазивную радиочастотную процедуру для лечения дискомфорта в области паха ========================================= у него неожиданные и классные передачи но с большой нагрузкой на паховые мышцы выздоровления
11.11.2025
Banquero
Испугался янычар.
11.11.2025
Camry163
И без него справятся. Пускай поправляется.
11.11.2025