Ямаль пропустит матчи сборной Испании против Грузии и Турции

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль из-за повреждения не сыграет в матчах с Грузией и Турцией в квалификации чемпионата мира-2026.

«Медицинский штаб сборной Испании выражает удивление и обеспокоенность, что в 13:47 в понедельник, 10 ноября, в день начала официального тренировочного сбора с национальной сборной футболист Ламин Ямаль тем же утром прошел инвазивную радиочастотную процедуру для лечения дискомфорта в области паха.

Данная процедура была проведена без предварительного уведомления медицинского персонала национальной сборной. Подробности стали известны только из отчета, полученного вчера вечером в 22:40, в котором содержалась медицинская рекомендация об отдыхе в течение 7-10 дней», — говорится в заявлении на сайте Федерации футбола Испании.

В октябре каталонское издание Sport сообщало, что 18-летний футболист страдает пубалгией, однако позднее Ямаль назвал ложью слухи о его травме.

15 ноября сборная Испании сыграет с Грузией, а 18 ноября — с Турцией в отборочном турнире чемпионата мира-2026.