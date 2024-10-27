Ямаль: «Возможно, игроки «Реала» не знали, что у меня есть и правая нога»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль после победы над «Реалом» в 11-м туре ла лиги рассказал, как ему удалось забить. На 77-й минуте он забил третий гол каталонцев, пробив с правой ноги в ближний верхний угол ворот соперника. 17-летний испанец является левшой.

«Возможно, игроки «Реала» не знали, что у меня есть и правая нога. Мне стоит использовать ее, когда это необходимо, как сегодня вечером!» — приводит Cope слова Ямаля.

«Барселона» набрала 30 очков и укрепила лидерство в чемпионате Испании. «Реал» с 24 очками располагается на второй строчке.