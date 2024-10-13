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Сегодня, 21:50

Ямаль покинул расположение сборной Испании: «Хочу восстановиться и вернуться как можно скорее»

Алина Савинова
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Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль покинул расположение национальной команды, сообщает пресс-служба Королевской испанской федерации футбола.

Ранее каталонский клуб направил запрос в федерацию с просьбой отозвать 17-летнего футболиста после матча 3-го тура группового турнира Лиги наций с Данией (1:0), опасаясь за его состояние. Отмечается, что игроку удалось избежать травмы после встречи с датчанами. Медицинское обследование выявило у Ямаля лишь мышечное перенапряжение, однако в целях предосторожности он вернулся в клуб.

«Теперь я чувствую себя лучше. Хочу восстановиться и вернуться как можно скорее», — заявил Ямаль после отъезда из сборной.

В нынешнем сезоне Ямаль провел 11 матчей за «Барселону» во всех турнирах, отметившись 5 голами и 5 результативными передачами. За сборную Испании с сентября 2023 года на его счету 16 игр и 3 забитых мяча.

Ламин Ямаль
Футбол
Сборная Испании по футболу
ФК Барселона

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