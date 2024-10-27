Ямаль: «Все говорили, что «Барса» побеждает только обычные команды... сегодня мы победили «Реал» у них дома»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль после победы над «Реалом» (4:0) в матче 11-го тура чемпионата Испании отметил, что играет в лучшей команде в мире.

«Мы считаем, что «Барса» — лучшая команда в мире. Все говорили, что мы побеждаем только обычные команды... теперь мы победили «Реал» со счетом 4:0 у них дома. Мы доказали, что можем победить любого», — цитирует AS Ямаля.

«Барселона» набрала 30 очков и укрепила лидерство в чемпионате Испании. «Реал» с 24 очками располагается на второй строчке.