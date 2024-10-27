Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 02:53

Ямаль: «Все говорили, что «Барса» побеждает только обычные команды... сегодня мы победили «Реал» у них дома»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ламин Ямаль.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль после победы над «Реалом» (4:0) в матче 11-го тура чемпионата Испании отметил, что играет в лучшей команде в мире.

«Мы считаем, что «Барса» — лучшая команда в мире. Все говорили, что мы побеждаем только обычные команды... теперь мы победили «Реал» со счетом 4:0 у них дома. Мы доказали, что можем победить любого», — цитирует AS Ямаля.

«Барселона» набрала 30 очков и укрепила лидерство в чемпионате Испании. «Реал» с 24 очками располагается на второй строчке.

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Килиан Мбаппе (№9) после четвертого гола &laquo;Барселоны&raquo; в&nbsp;класико в&nbsp;Мадриде 26&nbsp;октября (0:4). «Барса» уничтожила «Реал» — Мбаппе поймали в офсайдный капкан, план Флика сработал идеально
Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Красно-белые нашли неожиданную замену Станковичу. Что происходит в «Спартаке»
Опубликованы кадры допроса пойманных после побега из колонии заключенных
Депутат Парфенов высказался о ролике с эскортницей в кабинете ГД
Один из сбежавших из липецкой колонии был ранен при задержании
200 ультрас атаковали поезд с фанатами в Германии
Лучший матч Мичкова в НХЛ. Забил, отдал и помог победить команду Капризова
Сегодня
Вчера
Неделя