Лангле хочет перейти в «Тоттенхэм». «Барселона» может отдать игрока в аренду

«Барселона» готова снова отпустить защитника Клемана Ленгле в аренду, сообщает Sport.es. Каталонцы могут отдать игрока в «Тоттенхэм».

По данным источника, руководство «Барсы» уверена, что «шпоры» не смогут полноценно приобрести футболиста, поэтому готово отдать его в аренду. Сам футболист хочет продолжить карьеру в лондонском клубе.

Лангле играет за «Барселону» с 2018 года. Его контракт с каталонцами рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 10 миллионов евро.