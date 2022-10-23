Лангле считает, что через несколько лет «Барселона» будет бороться за все трофеи

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Защитник «Барселоны» Клеман Лангле считает, что через несколько лет каталонцы будут способны бороться за любой трофей.
«Барселона» — огромный клуб. Может быть, последние годы были не очень хорошими, но через несколько лет мы — они — станем лучше и снова будем бороться за все трофеи", — цитирует Лангле The Times.
На данный момент 27-летний футболист играет в аренде в «Тоттенхэме». В «Барселону» он перешел летом 2018 года из «Севильи».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования