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Испания

Сегодня, 14:16

Лапорта интересуется форвардом «МЮ» Гринвудом

Виктория Кравченко
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Президент «Хетафе» Анхель Торрес рассказал, что Жоан Лапорта из «Барселоны» интересовался нападающим Мэйсоном Гринвудом.

Форвард «Манчестер Юнайтед» проводит нынешний сезон на правах аренды за испанский клуб.

«Лапорта спрашивал у меня о Гринвуде. Он разузнал некоторую информацию», — цитирует президента «Хетафе» Managing Barca.

Ранее в СМИ писали, что «МЮ» летом намерен расстаться с игроком. Сообщалось, что им интересовались «Атлетико» и «Ювентус».

В этом сезоне 22-летний Мэйсон забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.

ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
Мейсон Гринвуд
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