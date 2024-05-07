Лапорта интересуется форвардом «МЮ» Гринвудом

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Президент «Хетафе» Анхель Торрес рассказал, что Жоан Лапорта из «Барселоны» интересовался нападающим Мэйсоном Гринвудом.
Форвард «Манчестер Юнайтед» проводит нынешний сезон на правах аренды за испанский клуб.
«Лапорта спрашивал у меня о Гринвуде. Он разузнал некоторую информацию», — цитирует президента «Хетафе» Managing Barca.
Ранее в СМИ писали, что «МЮ» летом намерен расстаться с игроком. Сообщалось, что им интересовались «Атлетико» и «Ювентус».
В этом сезоне 22-летний Мэйсон забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.