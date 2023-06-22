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Испания

Сегодня, 14:55

Лапорта намекнул на скорый трансфер Гюндогана

Виктория Кравченко
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Президент «Барселоны» намекнул на скорый трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана.

На вопрос о том, подписал ли футболист контракт, Лапорта поднял большой палец вверх.

«Реакция рынка хороша, адекватна. Должен сказать, что для игроков мирового класса переход в «Барсу» по-прежнему является приоритетом», — добавил Лапорта Mundo Deportivo.

Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. В минувшем сезоне 32-летний футболист провел 51 матч во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач.

Сообщалось, что он подписал двухлетний контракт с каталонцами.

Илкай Гюндоган
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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