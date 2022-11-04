Лапорта — о завершении карьеры Пике: «Он всегда был для меня примером»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал решение защитника каталонцев Жерара Пике о завершении карьеры.

«Жерар Пике всегда был частью эмблемы «Барселоны». Он всегда был для меня примером, для меня была большая честь работать с ним. Соглашение об уходе с Жераром еще в процессе, но со стороны Жерара есть большое желание помочь клубу. Он понимает ситуацию в плане фэйр-плей и зарплатного фонда», — цитирует президента каталонцев итальянский журналист Фабрицио Романо.

Пике объявил о завершении карьеры 3 ноября. Контракт с 35-летним латералем будет расторгнут на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Пике отказался от 50 миллионов евро за прекращение контракта с «Барселоной».