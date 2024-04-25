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Испания

Сегодня, 14:18

Лапорта объявил, что Хави остается в «Барселоне»

Алина Савинова
Хави.
Фото Reuters
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта на пресс-конференции сообщил, что главный тренер команды Хави продолжит работать в клубе.

«Я рад сообщить, что Хави продолжит работать в должности главного тренера «Барселоны». Он наделил меня уверенностью в том, что сохраняет желание продолжать развивать наш проект. Стабильность — это ключ к успешным проектам. Хави — настоящий барселонист. Все его мысли — о «Барсе», — заявил Лапорта.

44-летний Хави в начале года объявил о том, что покинет «Барселону» по окончании сезона. Испанец возглавляет сине-гранатовых с ноября 2021 года.

После 32 туров каталонцы с 70 очками занимают второе место в ла лиге, отставая от лидирующего «Реала» на 11 очков.

Хави решил остаться в &laquo;Барселоне&raquo;. Хави остается, и это правильно. Он и «Барселона» необходимы друг другу
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
11
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