12 ноября, 12:48
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал возможное возвращение нападающего Лионеля Месси в клуб на правах крактосрочной аренды.
«Из уважения к Месси, нашим игрокам и нашим сотрудникам, сейчас не время строить предположения на основе нереалистичных сценариев», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.
Ранее стало известно, что 38-летний аргентинец тайно посетил обновленный «Камп Ноу», опубликовав фото с арены в соцсетях.
Месси выступал за каталонский клуб с 2003 по 2021 год.