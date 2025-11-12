Видео
12 ноября, 12:48

Лапорта — о возможном возвращении Месси: «Не время строить предположения на основе нереалистичных сценариев»

Сергей Ярошенко

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал возможное возвращение нападающего Лионеля Месси в клуб на правах крактосрочной аренды.

«Из уважения к Месси, нашим игрокам и нашим сотрудникам, сейчас не время строить предположения на основе нереалистичных сценариев», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что 38-летний аргентинец тайно посетил обновленный «Камп Ноу», опубликовав фото с арены в соцсетях.

Месси выступал за каталонский клуб с 2003 по 2021 год.

Лионель Месси.«Вернулся в место, по которому скучаю всей душой». Месси тайно посетил «Камп Ноу» — и намекнул на камбэк в «Барсу»
