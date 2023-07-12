Лапорта отреагировал на слухи о том, что Дембеле может заменить Мбаппе в «ПСЖ»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ» к вингеру каталонцев Усману Дембеле.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» рассматривает Дембеле в качестве замены для Килиана Мбаппе, который близок к уходу из клуба в летнее трансферное окно.

«ПСЖ» хочет заполучить Усмана Дембеле, если Мбаппе уйдет? Я тоже слышал эту историю год назад... но этого не произошло. Дембеле хочет остаться в «Барсе». Я думаю, что он никуда не торопится уходить», — приводит слова Лапорты инсайдер Фабрицио Романо.

В сезоне-2022/23 Дембеле провел 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач.