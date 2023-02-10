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Испания

Сегодня, 16:18

Лапорта поделился мнением о возможном уходе Бускетса в МЛС

Виктория Кравченко
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что думает о возможном уходе полузащитника команды Серджи Бускетса в МЛС.

«Мы говорили с ним перед Рождеством. У него было предложение из МЛС, он никогда не скрывал этого от нас. Он хотел бы получить американский опыт.

Он мог уехать в январе, но, к счастью, решил остаться пока с нами. Если он считает, что достаточно силен, чтобы продолжить летом, мы снова сядем и поговорим. Все стороны договорились об этом», — цитирует Лапорту Goal.com.

Зимой игроком интересовался «Интер Майами». Контракт 34-летнего хавбека с «Барселоной» истекает летом 2023 года.

В этом сезоне футболист провел за каталонцев 27 матчей во всех турнирах, в которых сделал одну голевую передачу.

Серхио Бускетс
ФК Барселона
ФК Интер Майами
Жоан Лапорта
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