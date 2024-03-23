Лапорта: «Думаю, что Канселу и Феликс останутся в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением об игроках сине-гранатовых Жоау Канселу и Жоау Феликсе. Португальцы выступают за каталонский клуб на правах аренды.

«Я думаю, они останутся. Надеюсь, что «Атлетико» не будет возражать против того, чтобы Жоау Феликс продолжил играть за нас, и я думаю, что «Сити» тоже не будет возражать. Агент Жорже Мендеш работает над этим вопросом», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Феликс принадлежит «Атлетико», а Канселу — «Манчестер Сити». Арендные соглашения рассчитаны до конца сезона-2023/24.

24-летний нападающий сыграл 34 матча, в которых забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач. 29-летний защитник провел 32 игры, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.