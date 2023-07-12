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Сегодня, 06:30

Лапорта: «Дембеле хочет остаться в «Барселоне», и в этом наша большая удача»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассчитывает, что нападающий Усман Дембеле продлит контракт.

«Дембеле — игрок, которого все очень любят в клубе. У него есть представители, с которыми сложно вести переговоры. Мы общаемся и надеемся, что игрок продлит контракт. Дембеле в восторге, он хочет продолжать, и в этом наша большая удача», — цитирует Football Espana Лапорту.

Действующий контракт Дембеле рассчитан до 2024 года. В сезоне-2022/23 француз сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 голевых передач.

Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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