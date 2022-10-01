Лапорта рассказал, где «Барселона» взяла деньги на летние трансферы

1 октября, 14:06
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, где каталонцы взяли средства на трансферы этим летом.
«У меня было два варианта: финансовые рычаги, либо просить деньги у болельщиков. У многих были большие потери из-за пандемии, поэтому я решил продать активы, чтобы начать процесс восстановления команды. Мы продавали по высокой цене и тем самым не навредили себе», — цитирует Лапорту Sport.es.
В летнее трансферное окно летом 2022 года в каталонский клуб пришли Роберт Левандовски, Жюль Кунде, Франк Кесси, Рафинья, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо, Эктор Бельерин и другие.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования