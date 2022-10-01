Лапорта рассказал, где «Барселона» взяла деньги на летние трансферы

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, где каталонцы взяли средства на трансферы этим летом.

«У меня было два варианта: финансовые рычаги, либо просить деньги у болельщиков. У многих были большие потери из-за пандемии, поэтому я решил продать активы, чтобы начать процесс восстановления команды. Мы продавали по высокой цене и тем самым не навредили себе», — цитирует Лапорту Sport.es.

В летнее трансферное окно летом 2022 года в каталонский клуб пришли Роберт Левандовски, Жюль Кунде, Франк Кесси, Рафинья, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо, Эктор Бельерин и другие.