Лапорта считает, что «Барселона» заслужила стать чемпионом Испании

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что думает о возможном чемпионстве своей команды. Каталонцы могу досрочно выиграть чемпионат Испании, если в 34-м туре ла лиги обыграет «Эспаньол».
«Я надеюсь, что мы сможем стать чемпионами в предстоящем матче. Мы заслужили этот трофей своей работой и благодаря поддержке наших болельщиков. Сейчас победа в Ла Лиге очень важна для нас, мы на правильном пути, нас ждет еще много трофеев», — цитирует Лапорту Marca.
Матч между «Эспаньолом» и «Барселоной» пройдет завтра, 14 мая. Начало — в 22.00 мск.