Лапорта считает, что «Реал» оказывает давление на судей

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что «Реал» давит на судей. Ранее мадридцы опубликовали видео с оценкой решений арбитров.

«Считаете ли вы, что Федерация должна принять меры? Ведь давление оказывалось через клубное ТВ «Реала», то есть через официальное СМИ клуба.

Я сказал об этом президенту испанской федерации. Технический комитет судей зависит от федерации. Он сказал мне, что-то, что было в прошлом, осталось в прошлом, и что они планируют принять меры по этому поводу», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

После 21 тура ла лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 51 очко.