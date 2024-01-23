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Испания

Сегодня, 23:11

Лапорта считает, что «Реал» оказывает давление на судей

Виктория Кравченко
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что «Реал» давит на судей. Ранее мадридцы опубликовали видео с оценкой решений арбитров.

«Считаете ли вы, что Федерация должна принять меры? Ведь давление оказывалось через клубное ТВ «Реала», то есть через официальное СМИ клуба.

Я сказал об этом президенту испанской федерации. Технический комитет судей зависит от федерации. Он сказал мне, что-то, что было в прошлом, осталось в прошлом, и что они планируют принять меры по этому поводу», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

После 21 тура ла лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 51 очко.

ФК Барселона
ФК Реал
Жоан Лапорта
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