Лапорта сообщил, что «Барселона» подписала 18-летнего форварда Витора Роке

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб подписал 18-летнего форварда сборной Бразилии и «Атлетико Паранаэнса» Витора Роке.

«Он уже подписан. У нас есть план по его переходу. Он присоединится к команде в январе или июне 2024 года, если обстоятельства не изменятся. Контракт подписан, и он уже является игроком «Барсы». У него свой собственный стиль. Его нельзя сравнивать с Роналдо или Ромарио. Это игрок, который входит в штрафную и бьет с обеих ног из любой точки. Он не похож на тех, кто у нас был», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что сумма сделки — 35 миллионов евро без учета бонусов. Соглашение игрока будет рассчитано до лета 2028 года.

В 2023 году Роке сыграл 25 матчей за «Атлетико Паранаэнс» во всех турнирах, отличившись 10 голами и 5 результативными передачами.