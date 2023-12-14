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Испания

Сегодня, 17:44

Лапорта уверен в силах Хави исправить ситуацию «Барселоны» в ла лиге

Виктория Кравченко
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сохраняет доверие к главному тренеру Хави, пишет журналист Ллуис Мигельсанц в своих социальных сетях.

По данным источника, функционер уверен в специалисте, руководство понимает, что Хави по силам справится с кризисной ситуацией в клубе. Совет директоров считает, что Хави — идеальный тренер для сине-гранатовых. Но боссы хотят, чтобы уровень игры команды стал выше в ближайших матчах.

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны по итогам сезона-2022/23.

На данный момент «Барселона» занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 34 очка за 16 туров.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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