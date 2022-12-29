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Испания

Сегодня, 08:20

Лапорта в ближайшее время обсудит с Бускетсом его будущее

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс может продолжить выступать за каталонский клуб, несмотря на заканчивающийся контракт, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, в ближайшее время полузащитник встретится с президентом клуба Жоаном Лапортой, где будут обсуждаться условия нового контракта.

16 декабря 34-летний игрок объявил о завершении карьеры в сборной Испании. Сообщалось, что он летом 2023 года перейдет в клуб МЛС.

В сезоне-2022/23 Бускетс провел в составе команды 16 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

Серхио Бускетс
ФК Барселона
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