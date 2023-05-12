Лапорта ведет переговоры по Невешу, хотя Хави не хочет видеть его в «Барселоне»

«Барселона» может подписать полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша.

Как сообщает ESPN, президент сине-гранатовых Жоан Лапорта добился прогресса в переговорах о переходе 26-летнего игрока несмотря на то, что главный тренер «Барселоны» Хави предпочитает других игроков на эту позицию.

По данным источника, Лапорта поддерживает близкие отношения с Жорже Мендешем, агентом Невеша, и хочет видеть Рубена в «Барселоне». Хави сомневается, что португалец впишется в стиль игры его команды. Приоритетным вариантом усиления для Хави является полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Субименди.

Отмечается, что Мендеш, который представляет интересы многих игроков «Барселоны» и помог клубу подписать Адама Траоре прошлой зимой, может сыграть ключевую роль в снижении цены на Невеша.

Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» летом готов продать португальского футболиста за 40 миллионов фунтов стерлингов.

Невеш выступает за английский клуб с 2017 года. В текущем сезоне он провел 38 матчей за команду во всех турнирах, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Контракт рассчитан до лета 2024 года.