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Испания

Сегодня, 11:46

Лапорта верит, что Хави приведет «Барселону» к чемпионству

Виктория Кравченко
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о перспективах команды в борьбе за титул в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Он уверен в главном тренере сине-гранатовых Хави.

«Я всегда согласен с Хави, я уверен, что «Барса» добьется больших успехов во второй части сезона. Мы будем готовы набирать очки в каждом матче, чтобы в итоге выиграть ла лигу», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

На данный момент «Барса» занимает третье место в турнирной таблице, уступая «Жироне» восемь баллов.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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