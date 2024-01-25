Лапорта верит, что Хави приведет «Барселону» к чемпионству

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о перспективах команды в борьбе за титул в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Он уверен в главном тренере сине-гранатовых Хави.

«Я всегда согласен с Хави, я уверен, что «Барса» добьется больших успехов во второй части сезона. Мы будем готовы набирать очки в каждом матче, чтобы в итоге выиграть ла лигу», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

На данный момент «Барса» занимает третье место в турнирной таблице, уступая «Жироне» восемь баллов.