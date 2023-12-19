Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 14:39

Лапорта заявил, что «Барселона» хочет сохранить Феликса и Канселу

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о будущем форварда Жоау Феликса и защитника Жоау Канселу, выступающих за клуб на правах аренды.

«Их агент, «Атлетико» и «Манчестер Сити» уже рассказали нам, что потребуется для их подписания. Мы хотим, чтобы они оба стали постоянными членами команды. Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Я чувствую, что в конце все стороны будут счастливы», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.

«Барселона» арендовала Феликса и Канселу в летнее трансферное окно. 24-летний форвард провел 19 матчей за каталонцев во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи. В активе 29-летнего защитника 3 гола и 2 ассиста в 20 встречах.

Жоау Канселу
Жоау Феликс
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
0
Читайте также
Ферстаппен заявил, что пока не собирается жениться на бывшей девушке Квята
Российский пловец Евгений Рылов отказался участвовать в Олимпиаде-2024
Президент Чехии заявил о возможности перемен в украинском конфликте
Норвегия не разрешила посадку самолету РФ с нуждавшимся в медпомощи пассажиром
Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу бойца из Марьинки Рудакова
Во Франции назвали слова Писториуса о войне с Россией сумасшедшими
Популярное видео
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

В ла лиге будут публиковать переговоры судей и арбитров ВАР