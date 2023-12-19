Лапорта заявил, что «Барселона» хочет сохранить Феликса и Канселу

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о будущем форварда Жоау Феликса и защитника Жоау Канселу, выступающих за клуб на правах аренды.

«Их агент, «Атлетико» и «Манчестер Сити» уже рассказали нам, что потребуется для их подписания. Мы хотим, чтобы они оба стали постоянными членами команды. Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Я чувствую, что в конце все стороны будут счастливы», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.

«Барселона» арендовала Феликса и Канселу в летнее трансферное окно. 24-летний форвард провел 19 матчей за каталонцев во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи. В активе 29-летнего защитника 3 гола и 2 ассиста в 20 встречах.