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Испания

Сегодня, 17:46

Лапорта заявил, что сердце Месси бьется за «Барселону»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал слухи о том, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может вернуться в каталонский клуб.

«Месси — лучший игрок в истории, и он болельщик «Барселоны», его сердце бьется за «Барселону»... Так что все эти слухи — это нормально. Вернется ли Месси? Сейчас он футболист «ПСЖ». Мы бы очень хотели, чтобы однажды Лео вернулся. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Лапорта пресс-служба клуба.

35-летний аргентинец выступал за «Барселону» с 2005 по 2020 год. Всего за испанский клуб он провел 778 матчей, забил 672 мяча и отдал 303 результативные передачи. С 2021 года Месси выступает за «ПСЖ».

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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