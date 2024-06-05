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Сегодня, 09:51

Лапорта заявил, что судейские решения вредили «Барселоне» больше всего в минувшем сезоне

Алина Савинова
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о судействе в прошедшем сезоне чемпионата Испании.

«Судейские решения были не в пользу «Барселоны». Активно велась кампания по дискредитации нашего клуба делом Негрейры. Из-за этого на многих стадионах к нам было плохое отношение. Но судейские решения вредили нам больше всего», — цитирует Лапорту Football Espana.

«Барселона» с 85 баллами заняла второе место в турнирной таблице ла лиги по итогам сезона-2023/24. Чемпионом Испании стал «Реал», который набрал 95 очков.

Источник: https://www.football-espana.net/category/la-liga/barcelona
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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