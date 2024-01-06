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Испания

Сегодня, 07:22

Ларке заявил, что сейчас Бензема жалеет об уходе из «Реала»

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «ПСЖ» Жан-Мишель Ларке считает, что сейчас Бензема жалеет об уходе из «Реала».

«Я иногда смотрю матчи в Саудовской Аравии — это ужасно. Обидно заканчивать карьеру таким образом. Это проигранная борьба. У Бензема нет более воли к победе. Наверное, он жалеет, что покинул «Реал». С другой стороны, еще год в «Реале» тоже мог обернуться неудачей», — цитирует слова Ларке ITASportPress.

36-летний Бензема перешел в «Аль-Иттихад» из «Реала» летом 2023 года на правах свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2026-го.

В чемпионате Саудовской Аравии он провел 15 матчей, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Карим Бензема
ФК Реал
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