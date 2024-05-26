Матч «Лас-Пальмаса» и «Алавеса» в заключительном туре ла лиги завершился ничьей

«Алавес» на выезде сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» в 38-м туре чемпионата Испании — 1:1.

Счет на 50-й минуте встречи открыл нападающий гостей Карлос Висенте. На 71-й минуте Марк Кардона сравнял счет.

В первом тайме форвард «славных» Джулиано Симеоне не смог реализовать пенальти.

«Алавес» с 46 очками занял 10-е место в турнирной таблице ла лиги по итогам сезона. «Лас-Пальмас» с 40 очками расположился на 16-й позиции.

В другом матче дня «Сельта» и «Валенсия» также сыграли вничью (2:2). «Валенсия» с 49 очками финишировала на 9-й строчке в чемпионате Испании. У «Сельты» (41) 13-я строчка, однако команду может обойти «Севилья» (41) в случае победы или ничьей в игре против «Барселоны», которая состоится в воскресенье в 22.00 по московскому времени.