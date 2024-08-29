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Сегодня, 21:00

«Лас-Пальмас» — «Реал»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Лас-Пальмас» сыграет с «Реалом» в 3-м туре ла лиги 29 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты &amp;quot;Реала&amp;quot;.
Фото Global Look Press
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«Лас-Пальмас» сыграет с «Реалом» в 3-м туре чемпионата Испании в четверг, 29 августа. Матч пройдет на стадионе «Гран-Канария» в Лас-Пальмасе, Испания. Начало — в 22.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния 3-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас»— «Реал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 22.25 мск. Также игры из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

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