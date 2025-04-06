«Лас-Пальмас» и «Реал Сосьедад» встретятся в матче чемпионата Испании в воскресенье, 6 апреля. Игра пройдет на стадионе «Гран Гарсия» в Лас-Пальмасе, начало — в 15.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Испания. Ла лига. 30-й тур.

06 апреля, 15:00. Gran Canaria (Лас-Пальмас)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 2», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также будет доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Лас-Пальмас» располагается на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы ла лиги с 26 очками. «Реал Сосьедад» находится на 10-м месте с 38 очками. В первом круге чемпионата команды сыграли вничью (0:0).