«Лас Пальмас» — «Реал Сосьедад»: прямая трансляция матча ла лиги

В пятницу, 25 августа, новый клуб Арсена Захаряна «Реал Сосьедад» сыграет с «Лас-Пальмасом» в 3-м туре чемпионата Испании. Встреча состоится на стадионе «Гран-Канария». Начало — в 20.30 по московскому времени.

В прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Лас Пальмас» — «Реал Сосьедад» можно посмотреть по платной подписке на сервисе Окко в разделе «Спорт». Также игра будет доступна на сайтах букмекерских компаний. За формальными событиями и статистикой игры следите на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

«Реал Сосьедад» в первых двух турах набрал 2 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице ла лиги. «Лас-Пальмас», в активе которого 1 очко, на 14-м месте.

20-летний россиянин перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Он подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29. В четверг, 24 августа, стало известно, что полузащитник попал в заявку испанской команды на матч 3-го тура ла лиги против «Лас-Пальмас».

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