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Испания

Сегодня, 22:28

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Лас-Пальмас», Захарян дебютировал на 75-й минуте

Игнат Заздравин
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото ФК «Реал Сосьедад»
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«Реал Сосьедад» в гостях сыграл вничью с «Лас-Пальмас» в матче 3-го тура ла лиги — 0:0.

Во втором тайме за гостей дебютировал российский полузащитник Арсен Захарян. На 75-й минуте он заменил Браиса Мендеса.

«Реал Сосьедад» сыграл вничью в третьем туре кряду и с 3 очками идет на девятом месте в ла лиге. «Лас-Пальмас» с 2 очками занимает 14-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Гранаду». Игра пройдет 2 сентября. «Лас-Пальмас» на день позже в гостях сыграет с «Жироной»

Испания. Ла Лига. 3-й тур
25 авг, 20:30. Gran Canaria (Лас-Пальмас)
Лас-Пальмас
0:0
Реал Сосьедад

Арсен Захарян
Футбол
ФК Лас-Пальмас
ФК Реал Сосьедад
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 Атлетико 2 1 1 0 3-1 4
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 Бетис 2 1 1 0 2-1 4
6
 Жирона 2 1 1 0 4-1 4
7
 Барселона 2 1 1 0 2-0 4
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 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
9
 Кадис 2 1 0 1 1-2 3
10
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
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 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
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 Алавес 2 1 0 1 4-4 3
13
 Осасуна 2 1 0 1 2-2 3
14
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
15
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
16
 Сельта 2 0 1 1 1-3 1
17
 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
18
 Севилья 2 0 0 2 4-6 0
19
 Гранада 2 0 0 2 1-5 0
20
 Альмерия 2 0 0 2 1-5 0
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25.08 20:30
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
 0 : 0
25.08 22:30
Сельта – Реал
 - : -
26.08 20:00
Кадис – Альмерия
 - : -
26.08 20:30
Гранада – Мальорка
 - : -
26.08 22:30
Севилья – Жирона
 - : -
27.08 18:30
Вильярреал – Барселона
 - : -
27.08 20:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
27.08 22:30
Атлетик – Бетис
 - : -
28.08 20:30
Хетафе – Алавес
 - : -
28.08 22:30
Р. Вальекано – Атлетико
 - : -
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