«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Лас-Пальмас», Захарян дебютировал на 75-й минуте

«Реал Сосьедад» в гостях сыграл вничью с «Лас-Пальмас» в матче 3-го тура ла лиги — 0:0.

Во втором тайме за гостей дебютировал российский полузащитник Арсен Захарян. На 75-й минуте он заменил Браиса Мендеса.

«Реал Сосьедад» сыграл вничью в третьем туре кряду и с 3 очками идет на девятом месте в ла лиге. «Лас-Пальмас» с 2 очками занимает 14-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Гранаду». Игра пройдет 2 сентября. «Лас-Пальмас» на день позже в гостях сыграет с «Жироной»