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Сегодня, 00:27

«Севилья» и «Лас-Пальмас» сыграли вничью

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лас-Пальмас» и «Севилья» не выявили победителя в первом туре нового сезона в чемпионате Испании — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмасе.

В первом тайме команды обменялись автоголами. В начале второй половины молодой защитник гостей Хуанлу Санчес вывел команду вперед. Однако спустя 10 минут хохяева отыгрались, так как вышедший на замену Сандро Рамирес забил гол.

Это был четвертый матч в новом сезоне ла лиги. На данный момент «Лас-Пальмас» и «Севилья» занимают 2-е и 3-е места соответственно.

Испания. Ла Лига. 1-й тур
16 авг, 22:30. Gran Canaria (Лас-Пальмас)
Лас-Пальмас
2:2
Севилья

Источник: Турнирная таблица Ла Лиги
Футбол
ФК Лас-Пальмас
ФК Севилья
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