«Леганес» и «Атлетико» сыграют в 20-м туре чемпионата Испании в субботу, 18 января. Матч пройдет на стадионе «Бутарке» в Леганесе (Испания), начало встречи — в 18.15 по московскому времени.

В прямом эфире встречу ла лиги покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 18.10, за пять минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Леганес» — «Атлетико» можно отслеживать в нашем матч-центре.

В чемпионате Испании-2024/25 прошло 19 туров. «Леганес» с 19 очками занимал 16-е место в турнирной таблице, его предыдущим соперником был «Эспаньол» (1:1). У «Атлетико» — 44 очка и первое место в таблице, «матрасники» в предыдущем туре обыграли «Осасуну» (1:0).