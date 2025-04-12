«Леганес» и «Барселона» встретятся в матче чемпионата Испании

«Леганес» и «Барселона» встретятся в 31-м туре испанской ла лиги в субботу, 12 апреля. Матч пройдет на стадионе «Бутарке» в Леганесе, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Основные события игры «Леганес» — «Барселона» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Испания. Ла лига. 31-й тур.

12 апреля, 22:00. Butarque (Леганес)

В прямом эфире встречу покажут канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 67 очков и опережая идущий вторым «Реал» на четыре очка. «Леганес» находится в зоне вылета с 28 очками.