«Леганес» обыграл «Лас-Пальмас» в матче ла лиги

«Леганес» дома победил «Лас-Пальмас» в матче 2-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Голы хозяев забили Хуан Крус и Энрик Франкеса. На 54-й минуте Дани Раба не смог реализовать пенальти.

Автором единственного гола гостей в добавленное время стал Сандро Рамирес.

После этой игры «Леганес» с 4 очками занимает пятое место в турнирной таблице. У «Лас-Пальмаса» 1 балл и 14-я строчка.

В другом матче дня «Алавес» в меньшинстве сыграл вничью с «Бетисом» (0:0). На 86-й минуте красную карточку получил Александр Седлар за задержку соперника.