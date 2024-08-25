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Сегодня, 22:00

«Леганес» обыграл «Лас-Пальмас» в матче ла лиги

Алина Савинова
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«Леганес» дома победил «Лас-Пальмас» в матче 2-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Голы хозяев забили Хуан Крус и Энрик Франкеса. На 54-й минуте Дани Раба не смог реализовать пенальти.

Автором единственного гола гостей в добавленное время стал Сандро Рамирес.

После этой игры «Леганес» с 4 очками занимает пятое место в турнирной таблице. У «Лас-Пальмаса» 1 балл и 14-я строчка.

Испания. Ла Лига. 2-й тур
25 авг, 20:00. Butarque (Леганес)
Леганес
2:1
Лас-Пальмас

В другом матче дня «Алавес» в меньшинстве сыграл вничью с «Бетисом» (0:0). На 86-й минуте красную карточку получил Александр Седлар за задержку соперника.

Испания. Ла Лига. 2-й тур
25 авг, 20:15. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
0:0
Бетис
Футбол
ФК Лас-Пальмас
ФК Леганес
0
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