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«Райо Вальекано» на выезде обыграл «Леганес», хозяева не забили два пенальти в концовке матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Райо Вальекано» в матче 22-го тура чемпионата Испании на выезде обыграл «Леганес» со счетом 1:0.

Единственный гол на 78-й минуте забил Пате Сисс. На 45+2-й минуте защитник хозяев Серхио Гонсалес получил красную карточку. На 90+7-й и 90+14-й минутах форвард «Леганеса» Мигель Де Ла Фуэнте не реализовал пенальти. На 90+8-й минуте ВАР отменил гол его партнера Валентина Розье.

После этого матча «Райо Вальекано» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Леганес» с 23 очками — на 16-й строчке.

ФК Леганес
ФК Райо Вальекано
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